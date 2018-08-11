Гражданская гвардия Испании: разыскивается владелец предполагаемой скрипки Страдивари

Стало известно, что правоохранительные органы Испании ищут того, кто является владельцем предполагаемой скрипки Страдивари, оценочная стоимость которой равна три миллиона евро.

Стоит напомнить о том, что данный музыкальный инструмент был изъят гражданской гвардией Испании в ходе спецоперации в 2007 году, когда полиция узнала о планах граждан Румынии сбыть предмет в Андалусии. Тогда удалось перехватить предмет у преступников. Впоследствии скрипку осмотрели эксперты, которые полагали, что речь идет о подделке. На данный момент времени предполагаемый исторический предмет фигурирует на официальном сайте гражданской гвардии Испании, где публикуется информация об изъятых произведениях искусства. Дальнейшая судьба скрипки пока что неизвестна, через какое-то время суд вынесет вердикт в отношении музыкального инструмента.

Кроме того, двое из арестованных каталонских политиков объявили голодовку. Они убеждены в том, что Конституционный суд Испании блокирует им возможность обратиться в Страсбургский суд. Данный вывод был сделан на основании того, что прошение политиков о рассмотрении обращения было отклонено. Председатель женералитета поддержал данный протест, сделав акцент на том, что Мадрид не должен использовать уголовное право в качестве инструмента мести.