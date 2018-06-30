Австралиец, не выпуская пиво из рук, сражался с кенгуру. Видео схватки животного и человека попало в Сеть.

News.com.au. сообщает, что события происходили в городе Бендиго (населенный пункт штата Виктория в Австралии).

Местный житель Дэниел Туи увидел, что кенгуру ведет себя агрессивно с его собаками. Мужчина решил защитить своих четвероногих питомцев. Австралиец начал отгонять дикое животное. Тогда кенгуру переключилось на мужчину. Он получил мощный удар ногой в грудь. Удар был такой сильный, что Дэниел Туи потерял равновесие и упал.

Все это время у мужчины была в руках банка с пивом. Даже при падении он не уронил ее.

Дочь австралийца успела сняла на видео сражение кенгуру и отца, который смело защищал собак, не выпуская пиво из рук. Кадры девочка опубликовала в соцсети Facebook.