Умер солист британской рок-группы Buzzcocks. 6 декабря ушел из жизни Пит Шелли. Музыканту было 63 года.

По данным ВВС причиной смерти солиста рок-группы стал сердечный приступ. Последние годы Шелли жил в Эстонии. Там он и провел свои последние дни.

Популярная группа Buzzcocks появилась в 1970-х и завоевала мировую славу благодаря композиции «Ever Fallen in Love». Творчество коллектива вдохновляло многих музыкантов на создание своей музыки. После распада Buzzcocks Шелли продолжил сольную карьеру, которую также отмечают, как успешную и влиятельную.

Многие поклонники и коллеги британского рок-исполнителя уже высказали свои слова о боли утраты.

Один из ценителей музыки, Нил Гейман написал в своем Твиттере: «part of my youth dies with him» (с англ.: часть моей юности умирает с ним).