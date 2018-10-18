"Будет доступна услуга бронирования времени": получить визу в Британии станет проще

Как стало известно журналистам, правительство Соединенного Королевства внесут изменения относительно правил подачи документов на визу. Нововведения начнут действовать со следующего года.

Отмечается, то те туристы, которые подают заявление онлайн, получат возможность воспользоваться такой услугой как бронирование времени в визовом центре. Большим преимуществом станет то, что можно будет удаленно отсканировать и загрузить сопровождающие документы, а также оформить существующие дополнительные услуги.

Также стоит отметить тот факт, что Россия и Великобритания представят общие идеи по реагированию на применение биологического оружия. Был подготовлен совместный документ, в котором прописаны пути решения проблемы в случае применения такого рода оружия. Это необходимо, чтобы быть готовыми вовремя предотвратить опасные последствия. Данную информацию сообщает МИД РФ Владимир Ермаков, выступая на совещании государств-участников КБТО. Он отметил, что сейчас не стоит вопроса о том, чтобы создать небольшие мобильные медико-биологические отряды, поскольку это является наиболее значимым шагом в предотвращении использования биооружия. В своем дипломат также сделал акцент на, что российское правительство находит несерьезными попытки заменить переговорный процесс в рамках КБТО параллельными механизмами