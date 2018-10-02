В Хельсинки представили проекты под брендом Made in Moscow для развития медицины

Как стало известно, Москва представила семнадцать технологических стартапов под брендом Made in Moscow на выставке в Финляндии. Данную информацию сообщает пресс-служба департамента предпринимательства.

Среди прочих проектов есть такие как программный комплекс для обработки и анализа сигнала электрокардиограммы и платформа записи на прием к врачу. Кроме того, в их числе оказался очень необычный экспонат, который представляет собой детский активный протез кисти и предплечья "КИБИ". В качестве мер по обеспечению безопасности для детей и пожилых людей московские разработчики создали умные часы-телефон с возможностью совершения экстренного вызова.

Также стоит отметить тот факт, что участники программы Made in Moscow за 2 года заключили контракты на 736 млн рублей. Кроме того, огромное количество соглашений находится на стадии переговоров. Программа Made in Moscow стартовала в 2017 году, за время деятельности программы участники представили свои инновационные разработки в 20 крупнейших технологических выставках. Главной целью программы является помощь лучшим производителям России выйти на международные рынки.

Примечательно, что в последнее время сотрудничество России и Финляндии все возрастает, вовлекается все большее количество регионов, в числе которых наиболее значимое место занимает республика Татарстан.