Опубликована переписка Хашокджи в WhatsApp

Журналист Джамаль Хашокджи, убитый во время дипломатической миссии, опасался мести от властей Саудовской Аравии.

Сайт телеканала CNN опубликовал ссылку на переписку в мессенджере WhatsApp Джамалем и уроженцем Саудовской Аравии Омаром Абдель Азизом, который сейчас проживает в Монреале. Переписка содержит сообщения от Хашокджи, где он называет наследного принца Саудовской Аравии зверем и сравнивает его с «Пакманом». Журналист писал Омару, что, чем больше нажирается принц, тем больше он хочет. Ещё Хашокджи писал, что не удивится, что подвергнуться репрессии со стороны принца могут даже те люди, которые ранее поддерживали наследного принца.

Омар и Хашокджи подозревали, что их переписка была взломана правительством Саудовской Аравии.