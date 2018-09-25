Посадить за траву: дело о вегетарианских котах требует суда

Как стало известно журналистам, британцам пригрозили тюрьмой из-за котов-вегетарианцев. Дело в том, что Королевское общество по защите животных от жестокости сочло кормление домашних питомцев вегетарианской пищей негуманным.

На полках магазинов стали все чаще появляться вегетарианские корма для кошек. Зоозащитники утверждают, что на такой пище питомцы долго не протянут, поскольку кошкам необходимо мясо для полноценного питания.

Также стоит отметить тот факт, что в Москве зоозащитники провели акцию против ношения меха. Рядом со станцией метро "Улица 1905 года" они растянут баннер с надписью "Мех убивает в тебе человека". В акции приняли участие свыше пятидесяти человек, протест является согласованным мероприятием.

В Мурманске проходит флешмоб против убийства животных, зоозащитники просят поддержки в социальных сетях. Они разместили пост с объяснениями изменений законодательства из-за бездомных животных. Если предлагаемые изменения в итоге будут приняты в законодательство, то бездомных животных начнут усыплять.

Также стоит делать акцент на том, что волонтеров в Калининграде обвинили в присвоении полутора миллионов рублей. В отношении руководства организации было возбуждено уголовное дело. Эти деньги были выделены на животных из регионального бюджета. Пока следствие не окончено, правоохранительные органы не могут подтвердить факт присвоения казенных денег.