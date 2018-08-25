Вывезти контрабандой зародыша: суд в США освободит обвиняемую в похищении своих детей россиянку

Как стало известно журналистам, суд в США освободит обвиняемую в похищении своих детей россиянку. Федеральный суд в Канзасе постановил освободить из-под стражи женщина, когда ее дочери вернутся в указанный штат.

Власти США обвиняют ее в том, что, будучи беременной, в 2014 году она вывезла с американской территории в Россию их первую совместную дочь без согласования с супругом. Впоследствии они развелись, а суд вынес вердикт, суть которого заключалась в том, что две старшие дочери должны жить с отцом.

Также стоит отметить тот факт, что эксперт прокомментировал избрание нового президента Интерпола. Он отмечает, что Соединённые Штаты повлияли на результаты голосования. Южная Корея сегодня при всех делах идёт в кильватере американской политики, это и стало причиной того что данную должность занял южнокорейский кандидат. Также эксперт сказал и о том, что иногда Интерпол используют против российских граждан, эта организация рассматривается как средство охоты на россиян.

Торгпред США сообщил о нежелании Китая менять свою позицию в торговых отношениях. Правительство Америки сделало акцент на том, что они со своей стороны уже готовы ввести пошлины на китайскую продукцию, если не удастся заключить между собой торговое соглашение.