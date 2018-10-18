Как было отмечено, в Киеве сообщили о намерении США передать Украине списанные фрегаты, это морские судна, которые были выведены из состава ВМС США еще в 2013 году.

Украинский представитель сказал, что на данный момент времени украинское правительство рассматривают это предложение объективно, основываясь на фактическом состоянии кораблей и стоимости их ремонта, поскольку ежегодные расходы на эксплуатацию фрегата этого типа составляют $25 млн. Ранее журналисты сообщили, что это осуществляется в рамках программы по продаже другим государствам неиспользуемой военной техники, а также имущества. В результате этой программы многие государства пользуются списанным имуществом, в их число входят такие как Турция, Австралия и Египет.

Также стоит отметить, что независимый эксперт сделал анализ высказываний украинского генерала, который сообщает о советах руководства Америки в отношении ДНР и ЛНР. Он делал акцент на том, что действия США всегда были направлены на разжигание войн, но не факт, что такой план удастся украинской стороне. Важно и то, что информация о реальной ситуации значительно искажена, а представители Украины преувеличивают масштабность событий.

Также необходимо сказать о том, что глава МИД Украины высказался о новых поставках летального вооружения от США. По его мнению, наличие американского оружия оказывает психологическое давление на ЛНР и ДНР, поскольку руководство республик призвало отвести свою технику подальше от линии соприкосновения.