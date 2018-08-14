Стало известно, что два приквела «Игры престолов» будут о семье Таргариенов

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Джордж Р. Р. Мартин решил первые два фильма-приквела посвятить истории исключительно семье Дейенерис Таргариен.

В прошлом году стало известно, что сотрудники НВО выпустят сразу несколько фильмов-приквелов к сериалу «Игра престолов». Теперь автор Джордж Р. Р. Мартин решил приоткрыть занавес интриги и сообщил, что сейчас заинтересован помочь написать сразу два сценария для приквелов. Более того, первые два фильма будут посвящены исключительно семье Таргариенов и их родовой истории.

Также фильмы расскажут о мире, в котором правили драконы и подробно покажут, как могущественные летающие существа окончательно погибли. Джордж Р. Р. Мартин планирует написать о том, откуда появились три яйца драконов, которые позже будут принадлежать Дейенерис Таргариен.

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Автор - Светлана Тарабан
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