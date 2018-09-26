Ребята, наших бьют: российские моряки объявили голодовку

Российские моряки с судна Streamline, которое было задержано в Стамбуле с июня, объявили голодовку и требуют погасить долги по зарплате. Данную информацию сообщил капитал корабля Бахман Багиров.

Капитан заявил, что судовладелец задолжал морякам около 90 тысяч долларов. Экипаж не покидает сухогруз, опасаясь потерять последние шансы на погашение долгов. В октябре глава компании-судовладельца отметил, что задолженность перед моряками будет погашена в течение месяца после закрытия судебного процесса. Зарплата не выплачивалась уже 5 месяцев. Собственник судна бросил экипаж и не выходил на связь, в результате чего пришлось вмешаться государственным органам.

Отмечается, что корабли РФ после двухгодичного перерыва вошли в порт Сеуты, корабли сделали остановку в городе для снабжения продовольствием, а также для отдыха членов экипажа. Последний визит в порт Сеуты был осуществлён только в 2016 году.

Россия решительно развивает военный потенциал. Возможности военно-морского флота значительно улучшаются. Модернизация судов идёт особенно быстрыми темпами. Именно этот факт несколько напрягает НАТО, что отмечает норвежское издание. Соединенные Штаты могут оказаться на позиции догоняющих.