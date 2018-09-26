Ребята, наших бьют: российские моряки объявили голодовку

Сегодня, 18:11 \\ В мире

Российские моряки с судна Streamline, которое было задержано в Стамбуле с июня, объявили голодовку и требуют погасить долги по зарплате. Данную информацию сообщил капитал корабля Бахман Багиров.

Капитан заявил, что судовладелец задолжал морякам около 90 тысяч долларов. Экипаж не покидает сухогруз, опасаясь потерять последние шансы на погашение долгов. В октябре глава компании-судовладельца отметил, что задолженность перед моряками будет погашена в течение месяца после закрытия судебного процесса. Зарплата не выплачивалась уже 5 месяцев. Собственник судна бросил экипаж и не выходил на связь, в результате чего пришлось вмешаться государственным органам.

Отмечается, что корабли РФ после двухгодичного перерыва вошли в порт Сеуты, корабли сделали остановку в городе для снабжения продовольствием, а также для отдыха членов экипажа. Последний визит в порт Сеуты был осуществлён только в 2016 году.

Россия решительно развивает военный потенциал. Возможности военно-морского флота значительно улучшаются. Модернизация судов идёт особенно быстрыми темпами. Именно этот факт несколько напрягает НАТО, что отмечает норвежское издание. Соединенные Штаты могут оказаться на позиции догоняющих.

Поделиться новостью:
Автор - Алевтина Сергеева
Главное за неделю

Британка сбросила 109 килограммов под угрозой смерти от ожирения

 В 2013 году врачи сказали девушке, что она умрет, если наконец не решится кардинально изменить образ жизни, а также провести операцию по желудочному шунтированию, передает агентство The Mirror.

Hyundai покажет в Лос-Анджелесе новый внедорожник Hyundai Palisade

Южнокорейский автогигант раскрыл название своей новой разработки. Флагманский внедорожник...

Британка призналась, что до 9 лет кормила дочь грудью

 Некоторые даже называли женщину педофилом из-за кормления грудью взрослого ребёнка.

Дэвид Швиммер может сняться в порно-версии сериала «Друзья»

 За такую роль актеру обещают 1 миллион долларов. Швиммер будет играть Росса Геллера, а...

В сети появился клип на песню The Beatles «Back in the U.S.S.R.»‍

Видеоклип был создан в честь 50-летнего юбилея альбома «White Album» группы The Beatles....
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ