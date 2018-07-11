Минск пресек поставки санкционной продукции в Россию

В Белоруссии пресекли поставки санкционной продукции в Россию. Об этом сегодня сообщили в Комитете госконтроля (КГК) Белоруссии.

Перевозками занималась группа граждан, в состав которой входили россияне и украинцы. В течение двух лет они оптом закупали фрукты и овощи в Польше и на Украине, ввозили их в Белоруссию, а затем продавали в Россию. Во главе группировки стоял 32-летний гражданин Украины. На данный момент он задержан и находится под стражей. По факту было заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 Уголовного кодекса Белоруссии (незаконная предпринимательская деятельность).

В Комитете госконтроля Белоруссии уточнили, что нарушители использовали бухгалтерские документы четырех подконтрольных фиктивных структур и нескольких индивидуальных предпринимателей, чтобы придать своей деятельность видимость легальной.

Обнаружить нелегальный бизнес удалось после того, как в начале ноября этого года оперативники задержали две фуры с яблоками и томатами общим весом свыше 40 тонн. Доход преступной группировки составил более 9 миллионов рублей.

Российский Минфин уже отреагировал на происшествие и предложил ввести уголовное наказание за контрабанду санкционных товаров в Россию. В министерстве выступили с предложением дополнить статью 226.1 Уголовного кодекса РФ (УК РФ). Сейчас эта статья предусматривает ответственность за контрабанду ядовитых, взрывчатых, радиоактивных веществ, оружия и стратегически важных товаров. Два года назад ведомство уже выступало с подобным предложением, но тогда оно не нашло поддержки.

Напомним, сейчас санкционные товары разрешено ввозить в Россию только личного пользования и в определенных количествах.

Россия ввела эмбарго на импорт определенных товаров в 2014 году в ответ на антироссийские санкции. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба, морепродукт, овощи, фрукты и молочная продукция, которые раньше ввозились на территорию России из США, государств Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии.

Это уже не первая попытка контрабанды через территорию Белоруссии. В 2017 году Россельхознадзор выявил «мошенническую схему» при ввозе молочной продукции с территории Белоруссии. Продукция ввозилась «под видом производителей стран, не попавших под действующие ограничения», а именно из Ирана, Македонии, Сан-Марино и Китая.

У большинства стран, попавших под эмбарго, агропродовольственный экспорт сократился. Для таких стран, как Греция и Италия, уход с российского рынка обернулся серьезным кризисом в сельском хозяйстве.

В России позитивными последствиями введения эмбарго стали рост сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности (в частности, выросло производство мяса, молочных продуктов, овощей), а также снижение зависимости от импорта. От эмбарго также выиграли принадлежащие Дании Фарерские острова, которые нарастили поставки в Россию рыбной продукции.