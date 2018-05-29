Мистический НЛО преследовал пассажирский самолёт в Германии

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Немецким уфологам удалось запечатлеть на видео, как яркий НЛО буквально преследовал в небе большой пассажирский самолет.

По словам опытных уфологов, необычное происшествие случилось 3 ноября текущего года в немецком городе Мооренбрунн. На полученных кадрах видно, как яркий неопознанный объект в точности следует за авиалайнером. Пассажиры самолета утверждали, что из окна видели сразу два мистических объекта.

Подобное событие произошло в июне на территории Китая, когда мужчина-пассажир на камеру мобильного аппарата зафиксировал через окно объект, который летел параллельно самолету.

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Автор - Светлана Тарабан
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