Хиромант рассказал о будущем Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Эксперт, который может «читать» судьбу по ладоням, рассказал о будущем герцогини Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

По словам опытного британского хироманта Гэри Марквика, в будущем принца Уильяма ждут большие победы, которые помогут поднять экономику Великобритании. Однако своему успеху принц будет обязан супруге Кейт Миддлтон. Гэри Марквик говорит, что герцогиня Кембриджская является секретом будущего успеха Уильяма, так как Кейт подталкивает мужа к «более высоким достижениям».

Также по ладоням герцогини хиромант смог рассмотреть, что Миддлтон повторит судьбу королевы Елизаветы и станет выдающимся монархом. «Кейт знает, чего хочет, и она обладает способностью быть авторитетным человеком, это поможет объединить Великобританию», - сказал Гэри Марквик.