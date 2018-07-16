Эксперты раскритиковали картину «Мона Лиза» за второй подбородок

Эксперты в области красоты пришли к выводу, что гениальное произведение художника Леонардо да Винчи далеко не соответствует требованиям современной красоты.

Согласно древнегреческому «золотому соотношению» красоты, женщина, которая изображена на картине «Мона Лиза», значительно теряет очки из-за своего «мужественного» типажа и второго подбородка, говорит эксперт в области эстетической красоты хирург Джулиан Де Сильва. Также специалист отмечает слишком широкое лицо женщины и некрасивое строение расположение глаз.

Также небольшой промежуток между губами и носом «Мона Лизы» не делает её красивой женщиной даже для того времени, когда жил и творил Леонардо да Винчи. Однако стоит отметить, что «Мона Лиза» занимает третье место в списке самых красивых женщин в искусстве.