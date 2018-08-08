Олег Сенцов оставил завещание перед смертью

Украинский политзаключенный Олег Сенцов написал перед смертью завещание, в котором сказаны пожелания режиссера.

Украинский режиссер Олег Сенцов был обвинен в 2014 году за подозрения нескольких терактов на Крымском полуострове. Сейчас он находится под стражей в СИЗО. Недавно он передал свое завещание, которое он составил в период голодовки, которую он объявил ради освобождения своих соотечественников из российской тюрьмы.

В завещании содержится перечень названий сценариев, которые он передает в руки конкретным гражданам в случае своей смерти. Наследницей его творений, таких, как «Носорог», «Кай», «Блистательный мир», «Вороны», а также «Кристи», стала Евгения Врадий, которая являлась вторым режиссером Олега Сенцова. В случае, если она откажется, сценарии к его фильмам достаются детям Алине и Владиславу Сенцовых. Данное завещание было написано в ИК-8 города Лабытнанги. При написании присутствовал адвокат Олега Сенцова в лице Динзе Дмитрия, который заверил документ.

16 октября Наталья Каплан на брифинге впервые озвучила существование данного завещания. Режиссер прекратил голодовку из-за принудительного питания. После голодовки у него сильно подорвалось здоровье. В связи с ухудшением самочувствия, Олега Сенцова отправили в реанимацию.