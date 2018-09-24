Жители Турции крайне недовольны поведением россиян

Сегодня, 04:30 \\ В мире

После закрытия воздушного пространства Египта россияне начали искать альтернативные варианты для отдыха.

Самым популярным из них оказалось побережье Турции. Только за этот год в стране побывало 5 миллионов путешественников из РФ. Казалось бы, все должны быть довольны, так как каждый местный житель может подзаработать на туристах, но турки крайне недовольны поведением россиян.

Так, на просторах сети пользователи отмечают, что с приездом гостей количество финансов не увеличилось, а наоборот начало уменьшаться, однако должно быть наоборот. Также бытует мнение, что россиянин платит 300 евро, а съедает на все 500. Однако самый эмоциональный комментарий оставил ещё один житель Турции, который заявил, что большинство жителей РФ отличаются жадностью и невоспитанностью в отличие от тех же немцев.

Мнение было поддержано высказываниями, что лучше бы вместо ста россиян приехал один немец.

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Автор - Татьяна Сазонова
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