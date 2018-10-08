В аэропорту Ванкувера разрешили курить марихуану перед регистрацией

17 октября в Канаде вступил в силу закон, разрешающий употребление и хранение марихуаны. В рамках изменений, в одном из аэропортов выделили специальную зону, для курящих препарат пассажиров.

Теперь все жалующие покурить марихуану перед регистрацией смогут это сделать в специальных секциях. Зоны, разрешающие употребление продукта, находятся за пределами здания аэропорта Ванкувера, поэтому противники препарата могут не переживать о том, что будут дышать дымом. При этом, в аэропорту существовали зоны для курения сигарет, но теперь они будут значительно расширенны для нужд растущего количества курящих.

Также пассажирам разрешили перевозить до 30 грамм марихуаны в багаже, но распространяется это только на рейсы внутри страны. За пределы Канады вылететь с запрещённым в большинстве государств веществом нельзя. Для того, чтобы избежать проблем, представители аэропорта вывесят таблички, предупреждающие о том, что покинуть Канаду с марихуаной нельзя.