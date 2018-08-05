В Германии прокуратура проводит проверку, связанную с привлечением консультантов в ведомство

В Берлине прокуратура проводит проверку, связанную с Урсулой фон Дер Ляйен, которая является министром обороны Германии. Женщина занимается привлечением внешних консультантов на устройство в ведомстве.

30 сентября поступила жалоба на министра от неизвестного инсайдера, работающего в ведомстве. В ней сообщалось, что долгое время в ведомстве работали непонятные консультанты, которые выдавали себя за сотрудников. После данного заявление проводилась проверка.

Более того, сообщалось, что в министерстве существовала некая группа, которая состояла из внештатных сотрудников. Из-за таких людей появлялась фиктивная самозанятость. При данных условиях начальник имеет возможность не предоставлять социальное обеспечение сотрудникам. При доказательстве умышленного найма подобных работников, работодатель ответит по всей строгости закона.

Министр фон Дер Ляйен должна предоставить объяснение ситуации бюджетной комиссии. Первая проверка привлекла и другие органы, которые планируют провести собственное расследование по данному вопросу.

Ранее в Германии спецслужбы смогли предотвратить теракт. Свою операцию они проводили около года и наконец достигли конечного результата. Музыкальный фестиваль должен был стать новой целью, но спецслужбы Германии вовремя среагировали.