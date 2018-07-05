В Нью-Йорке впервые за 25 лет не звучали выстрелы

В одном из самых известных городов Соединённых Штатов Америки накануне было зафиксировано достижение.

Сообщается, что за выходные в Нью-Йорке не звучали выстрелы. Согласно заявлению New York Daily News, до этого аналогичная ситуация, когда правоохранительные органы не зарегистрировали ни одного факта применения огнестрельного оружия с пятницы по воскресенье, наблюдалась в 1993 году, то есть 25 лет назад.

Так, на прошлой неделе крайний выстрел слышали в районе Бруклина в четверг, а закончилось "затишье" накануне, когда одного из местных жителей ранили в ногу в Бронксе. В управлении полиции выразили благодарность всем сотрудникам за то, что они усердно охраняют правопорядок, а также всем гражданам, которые помогают сделать Нью-Йорк более безопасным для жизни.