Сестра Меган Маркл заявила, что королевский ребенок помирит герцогиню с отцом

Сестра Меган Маркл Саманта все ещё надеется на примирение со своей знаменитой родственницей. Более того, женщина считает, что именно ребенок Меган помирит герцогиню с её семьей.

По мнению старшей сводной сестры Меган Маркл, королевский ребенок герцога и герцогини Сассекских может помочь забыть скандал в семье Маркл. Напомним, что отец Меган, её сестра Саманта и брат Томас-младший уже пять месяцев дают за деньги сомнительные интервью журналистам и вредят репутации как самой Меган, так и всей королевской семьи. Именно по этой причине экс-актриса вынуждена была прекратить общение со своими родственниками.

Теперь Саманта утверждает, что после рождения малыша принц Гарри и Меган смогут приехать к отцу герцогини в Канаду и мирно поговорить, чтобы разрешить конфликт. Напомним, что ранее Томас Маркл заявил о том, что не знал о беременности своей дочери.