Болгария отказалась от участия в “Евровидении” в 2019 году

Сегодня, 16:13 \\ В мире

Болгария отказалась посылать своего участника на международный песенный конкурс из-за финансовых проблем. 

 Стало известно, что Болгария отказалась от участия в международном вокальном конкурсе “Евровидение-2019”, который будет проходить в Израиле. 

Как стало известно, решение об отказе от участия было принято из-за того, что у страны нет достаточно средств, чтобы отправить своего кандидата и осуществить подготовку. 

Болгария стабильно принимала участие в конкурсе с 2005 года, но только в прошлом году болгарскому участнику удалось достичь второго места. 

Конкурс пройдет в Тель-Авиве с 14 по 16 мая. Так как победителем текущего года стал участник Израиля, право проведения конкурса в следующем году переходит израильтянам. 

Напоминаем, что жителей Болгарии недавно шокировало ужасающее громкое убийство местной журналистки Виктории Мариновой. Данное событие не оставило равнодушными не только Болгарию, но и весь мир. Виновный в жестоком убийстве был пойман, убийца признал свою вину.

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Автор - Тереза Кёльн
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