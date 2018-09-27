Видео с двойником Трампа взорвало Сети

Пользователи Сети обсуждают видео, на котором засветился двойник Дональда Трампа. Мужчину заметили, вероятно, на заправочной станции или в магазине.



Двойник американского лидера стал героем короткого видеоролика, размещенного в Twitter. Мужчина был одет в джинсы, клетчатую рубашку и бейсболку. Главным отличием от президента США является «пивной» живот. В противном случае, как говорят пользователи Сети, они бы с легкостью перепутали американца с Дональдом Трампом.

Личность мужчины не установлена, но видеоролик продолжает набираться популярность в социальных сетях.

Напомним, что недавно в Ростове-на-Дону обнаружили бабушку, похожую на главу США. Не удивительно, если в скором времени появится новый двойник, поскольку внешность Трампа весьма обыкновенна как для американца.