Видео с двойником Трампа взорвало Сети

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Пользователи Сети обсуждают видео, на котором засветился двойник Дональда Трампа. Мужчину заметили, вероятно, на заправочной станции или в магазине. 

 
Двойник американского лидера стал героем короткого видеоролика, размещенного в Twitter. Мужчина был одет в джинсы, клетчатую рубашку и бейсболку. Главным отличием от президента США является «пивной» живот. В противном случае, как говорят пользователи Сети, они бы с легкостью перепутали американца с Дональдом Трампом. 
Личность мужчины не установлена, но видеоролик продолжает набираться популярность в социальных сетях. 


Напомним, что недавно в Ростове-на-Дону обнаружили бабушку, похожую на главу США. Не удивительно, если в скором времени появится новый двойник, поскольку внешность Трампа весьма обыкновенна как для американца.

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Автор - Мария Ткаченко
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