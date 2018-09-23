Автор "Ведьмака" потребовал 16 миллионов долларов за компьютерную игру

Вчера, 21:10 \\ В мире

Сотрудники студии CD Project RED возмущены требованием автора «Ведьмака» выплатить ему 16 миллионов долларов. Эту сумму писатель хочет получить вдобавок к основному гонорару.

 

Неожиданное заявление Анджея Сапковского удивило разработчиков компьютерной игры, созданной по мотивам серии произведений «Ведьмак». Автор подписал со студией контракт на использование персонажей книги. Однако позже Сапковский обратился к представителям компании с требованием добавить к гонорару 16 миллионов долларов.

Сотрудники CD Project RED отказались выплачивать автору «Ведьмака» дополнительную сумму, поскольку требования Сапковского являются необоснованными. Компания законно приобрела право на работу писателя. Фантаст подписал соглашение, после чего финансовые условия были выполнены.

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Автор - Мария Ткаченко
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