Петербург: автомобилистов хотят ограничить в скорости

Вчера, 16:41 \\ В мире

Санкт-Петербург: поступило предложение о проведении эксперимента по ограничению скорости движения до 40 или 30 км/ч. С таким предложением выступил депутат ЗакСа СПб А. Цвилев.

Причиной мер является увеличение пострадавших на дороге детей. Чиновник акцентировал внимание на больших показателях смертности, от аварий умирают 13 из 100.000. Снижение скорости до 30 км/ч применяется во всём мире, также падает процент смертности при ограничении скорости.
В странах ЕС подобное уже является нормой, поскольку правительства разных стран отметили тот факт, что повышенная скорость движения в черте города ведёт к увеличению количества ДТП.
Также в Ленобласти ограничили скорость движения на нескольких трассах: 1.10 в 8.00 были активизированы ограничения. В частности трасса М10 и Скандинавия. Ограничение проходят в связи с ремонтом дорог.
22 сентября проходит ежегодная акция "Всемирный день без автомобиля", целью которой является пропаганда пешее передвижение или посредством велосипеда.

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Автор - Виктория Рыдлевская
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