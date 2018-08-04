Скандальная сестра Меган Маркл извинилась перед королевской семьей

Вчера, 14:33 \\ В мире

Сводная сестра Меган Маркл Саманта сенсационно извинилась перед герцогиней Сассекской и другими членами королевской семьи во время нового интервью на телевидении.

Саманта Маркл призналась, что прилетела в Великобританию, чтобы наконец-то помириться со своей знаменитой сестрой и её мужем принцем Гарри. Саманта сделала первый шаг и публично извинилась перед Меган, заявив, что надеется на «счастливый конец». В интервью женщина заявила, что скандал начался потому, что семья Маркл была «обижена», когда их не пригласили на свадьбу и не познакомили с принцем Гарри.

После своих извинений Саманта надеется, что Меган попытается выйти с ней на связь или хотя бы позвонит отцу, с которым не разговаривала уже четыре месяца. На данный момент герцоги Сассекские не отреагировали на слова Саманты.

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Автор - Светлана Тарабан
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