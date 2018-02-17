ТОП-5 самих дорогих особняков, ожидающих нового владельца

Бедные люди продают что-то в связи с нехваткой денег, а миллиардеры – потому что вещь им надоедает. Причём это касается не только одежды или предметов искусства, но даже особняков.

Эксперты выделили ТОП-5 роскошных домов, которые очень дорогие, но всё равно указанная цена ниже реальной стоимости. Их старым владельцам не нужны деньги, а просто есть желание избавиться от особняка. В первую очередь эксперты указали мексиканскую виллу основателя Dell Computers Майкла Делла. Новый хозяин у особняка появится, если заплатит 18,5 миллионов долларов. Вместе с домом владельцу передадут коллекцию картин мексиканских художников.

Второе место у особняка продюсера Томаса Талла. Его стоимость 85 миллионов долларов, за которые можно будет также стать владельцем частного музея, действующей органической фермы и садика на территории общей площадью в 13 гектаров.

Ожидает, когда кто-то купит её особняк, и дочь основателя «Формулы-1» Петра Стант, чей дом, имеющий название The Manor, стоит 20 миллионов долларов, имея 123 комнаты. Также в ТОП-5 жилплощадь американского баскетболиста Джеффа Грина и покойного шоумена Джерри Перенчио.