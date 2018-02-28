Бывший официальный представитель Пентагона требует раскрыть дело гигантского НЛО

Экс-чиновник из Пентагона заявил, что есть доказательство того, что инопланетяне посетили Землю, высадившись в Неваде. После того, как завершилось расследование, он требует огласить результаты.

Полковник ВВС Дэвид Ши давал интервью, в ходе которого речь шла о гигантском НЛО. Известно, что это дело было закрыто, однако экс-чиновник не может понять, почему правительство скрывает результаты расследования, несмотря на явный интерес населения. 80-летний Дэвид Ши был пресс-секретарем ВВС по вопросам НЛО с 1967 по 1971 год. По словам мужчины, он является агностиком, то есть человеком, не отрицающим существование богов, но не придерживающимся ни одной религии. Поэтому ему легко согласиться с тем, что неопознанные летающие объекты, замеченные очевидцами или радарами, были космическими кораблями, которыми управляли представители внеземных разумных цивилизаций.

В 1969 году завершился проект ВВС «Blue Book», где расследовалось более 12 тысяч заявлений о появлении НЛО. Однако ничего найдено не было. Спустя почти 50 лет после этого стало известно, что Пентагон скрыл не только информацию, но и вещественные улики, о чем пытается рассказать бывший официальный представитель ВВС.