Принц Гарри советовался с Кейт Миддлтон, прежде чем сделать предложение Меган Маркл

Сегодня, 11:08 \\ В мире

Кейт Миддлтон сыграла ключевую роль в супружеской жизни принца Гарри и Меган Маркл. Сообщается, что молодой принц советовался с Кейт, прежде чем сделать предложение своей возлюбленной.

Принц Гарри и Меган начали встречаться в начале июля 2016 года, однако официально о своих романтических отношений заявили чуть больше года спустя в ноябре 2017 года. Недавно стало известно, что помимо получения согласия на женитьбу от королевы, принц Гарри также попросил одобрить его невесту Кейт Миддлтон. «Гарри и Кейт очень близки, она была в качестве наставника, и он хотел получить её одобрение», - говорит инсайдер.

Стоит отметить, что герцогиня Кембриджская одобрила Меган Маркл и даже помогла Гарри сообщить о своём выборе королеве. Более того, эксперты по языку тела заверили, что между Кейт и Меган царит дружба.

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Автор - Светлана Славянская
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