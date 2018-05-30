Украинские полицейские решили "убить" предпринимателя по "сценарию Бабченко"

Украинские правоохранители вновь инсценировали убийство бизнесмена. Так, ровенские полицейские применили «сценарий Бабченко» для того, чтобы сохранить жизнь местного предпринимателя.

Сообщается, что в ходе операции была задокументирована преступная деятельность группы злоумышленников, которая занималась своей деятельностью на территории Ровенской области. Также были задержаны предполагаемые киллеры, которые, по предварительным данным, были наняты для того, чтобы совершить преступление.

Известно, что арестованным мужчинам 47 и 49 лет, которые ранее были судимы. После их обыска представители полиции обнаружили у подозреваемых оружие и патроны к нему, а также гранату. Согласно заявлению ведомства, фигуранты имеют отношение к ряду преступлений, в том числе и к поджогу офиса информационного агентства журналистских расследований.