Аркадий Бабченко жив: убийство инсценировали

Как сообщается, журналист Аркадий Бабченко на самом деле жив - его убийство было инсценировано в ходе спецоперации. Живой и невредимый он пришел на брифинг СБУ, в организации реального убийства обвинили Россию.

На пресс-конференции, где присутствовал глава СБУ, Аркадий Бабченко извинился за свое участие в проводимой спецоперации. По словам журналиста, он не раскрыл правду даже своим близким друзьям. Представители СБУ заявили, что к подготовке причастны российские спецслужбы. На брифинге рассказали также и о том, что вся спецоперация проводилась для "рассекречивания" планов России.

О готовящейся спецоперации не знала и его жена. За это Бабченко тоже извинился. По словам журналиста, о том, что готовится его убийство, он узнал примерно месяц назад.

В ходе спецоперации был задержан и подозреваемый, который действительно намеревался убить Бабченко. Операцию проводила СБУ.