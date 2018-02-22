В Британии призрак просил 3-летнюю девочку следовать за ним

Семья британского журналиста обнаружила в своём доме призрака, который оставлял на полу следы и ужасно пугал пса Саймона.

Журналист Эрик Альварес ужинал со своей 3-летней дочерью Лекси, пока его жена Мэдди вместе с 4-месячным сыном были в гостиной. Внезапно девочка сказала: «Ты это слышал?». Эрик подумал, что его дочь решила просто повеселиться, вытащил телефон и начал снимать происходящее. На все вопросы девочка отвечала серьёзно и рассказала, что видела в доме странного человека. Фантом постоянно мерещился девочке и говорил: «Следуй за мной». Он также оставлял на ковре странные отпечатки, которые со временем исчезали.

Позже мужчина прослушивал запись ещё несколько раз в наушниках. Лесли не солгала, и тихий голос действительно просил следовать за ним. Эрик уверяет, что это не были посторонние шумы, ведь телевизор был выключен, а окно закрыто. В доме на тот момент никого, кроме семьи и пса Саймона, не было. Мужчина был так напуган, что собирается обратиться за помощью к экстрасенсам. Если попытка изгнать дух не увенчается успехом, то семья переедет в другой дом в надежде, что призрак не будет их преследовать.