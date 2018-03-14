Домашние животные смогут путешествовать без хозяев

С 16 июля на поездах стала доступная новая услуга: теперь домашних животных можно отправлять в самостоятельные поездки.

Сначала это новшество будет введено в пилотном режиме в качестве эксперимента. Перевозить животных без их владельцев попробуют на 13 поездах. В основном, это маршруты между крупными городами такими, как Москва, Санкт-Петербург. Кроме них, такие перевозки будут осуществлять на маршрутах с участием Хабаровска, Новосибирска, Красноярска, Иркутска и ряда других городов.

Для оформления такой поездки хозяину домашнего питомца необходимо обратиться в багажную кассу, где его попросят заполнить специальное заявление. Стоимость будет варьироваться в зависимости от протяженности пути, но минимальная цена составит около 730 рублей.

Такая услуга будет распространяться на собак, кошек, птиц, небольших грызунов и черепах. При этом животные должны осуществлять переезд в специально предназначенных клетках или контейнерах. Вместе с питомцем хозяин передает и имеющиеся документы на него. Присмотр будет осуществлять проводник соответствующего вагона, где приобретено место. Сообщается, что владелец может оформить не более трех контейнеров. Каждый из них не должен превышать 75 кг.