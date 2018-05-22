Все допинг-пробы на ЧМ оказались отрицательными

ФИФА провела 2037 тестирований на наличие допинга в организмах игроков ЧМ-2018. Все пробы, взятые до начала чемпионата, оказались отрицательными.

ФИФА попросила о помощи Национальные антидопинговые агентства и конфедерации для проведения антидпинговых тестирований. За весь период подготовки к чемпионату мира было взято 3956 проб. Только один игрок имел терапевтическое исключение на использование запрещенного комиссией вещества.

По данным представителей ФИФА, программа проверок в 2018 году стала самой масштабной в истории спорта. План распределения тестов был в обязательном порядке согласован со Всемирным антидопинговым агентством. Присоединение конфедераций к проверкам значительно упростило их проведение и увеличило количество допинг-тестов.

Все пробы были переданы в лаборатории WADA для дальнейшего анализа. Перевозка проб осуществлялась в специальных контейнерах, доступ к которым возможен только при помощи электронного ключа.