Лучше себя никто не похвалит: Дональд Трамп рассказал о своём президентстве

Президент США Дональд Трамп поделился своими заслугами на посту главы государства и похвалил себя, заявив, что сделал больше предыдущих президентов за полтора года.

Так, в одном из интервью он рассказал, что в истории Соединённых Штатов Америки именно он как президент выполнил больше задач, чем предыдущие правители за пятьсот с небольшим дней. В их числе – уменьшение налогов, снижение уровня безработицы и ликвидация множества неприемлемых нормативно-правовых актов. Трамп уверяет, что общая картина государства стала значительно лучше, а трудовые показатели являются самыми высокими за последние сорок лет.

Помимо этого, президент оценил свой труд в сбалансировании сотрудничества в импорте и экспорте, которое до его президентства был достаточно шатким. Глава государства отметил, что не единожды выдвигал предложения о беспошлинной торговле представителям Канады и Европейского союза, однако его так и не услышали.