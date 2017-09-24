Родственница призвала Меган Маркл легализировать марихуану в Великобритании

Скандальная родственница Меган Маркл, которая приходится новой герцогине сводной сестрой, продолжает провоцировать народ. На этот раз Саманта призвала Маркл легализировать марихуану на территории Великобритании.

Сестра Меган Маркл в новом интервью британским СМИ сенсационно призвала свою родственницу дать свое первое королевское распоряжение и легализировать каннабис в этой стране. При этом Саманта утверждает, что марихуана просто необходима в лечебных целях и данным поступком Маркл может помочь миллионам британцев.

Стоит напомнить, что буквально перед свадьбой Меган и принца Гарри, другой родственник Маркл изобрел новый сорт марихуаны, который якобы помогает людям побороть бессонницу, стресс и болевые ощущения.