Белковые диеты могут вызвать сердечную недостаточность

Финские ученые предупредили худеющих людей об опасности диеты Аткинса, которая в последнее время набрала большой популярности, однако ученые доказали, что эта диета может привести к смертельному исходу.

Ученые провели исследования, в котором поучаствовали 2500 мужчин. Врачи изучили их режим питания и медицинские показатели. В результате данного исследования оказалось, что большое количество белка повышает риск заболеванием сердечной недостаточностью на 33%.

Белковые диеты крайне опасны для здоровья, поскольку вызывают риск преждевременной смерти. При этом большое количество животных белков вызывает риск 43%, а растительные жиры повышают его на 17%.

Диету Аткинса хвалят даже звезды телевидения и эстрады, однако врачи крайне не рекомендуют ее использовать и не могут признать увеличение количества белков в организме полезным.