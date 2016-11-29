Физикам впервые в истории удалось получить из воды две разных жидкости

Исследования проводились в Университете Базеля. Новые жидкости получили названия «паравода» и «ортовода». У этой воды разный тип молекул, которые отличаются спином атомов водорода. У параводы оба атома водорода имеют одинаковый спин, а водороды из ортоводы обладают противоположным спином.

В 2002 году ученые из России проводили исследования воды. Тогда они выяснили, что ортовода конденсируется с гораздо меньшей скоростью, нежели паравода. Однако полностью разделить эти 2 молекулы воды впервые в истории удалось лишь в 2018 году швейцарским физикам.

По законам квантовой механики нельзя прямо превратить одну форму воды в другую. Поэтому в воде могут присутствовать паравода и ортовода в одно и то же время.

По мнению ученых, исследования новых молекул воды помогут найти различия между разными версиями воды не только на нашей планете, но и на других. Это также может внести свой вклад в исследования процесса зарождения жизни.