В зоопарке Малайзии впервые показали удивительного детеныша панды

Администрация зоопарка в первый раз представила публике детёныша панды-рекордсменки. Она родилась в Малайзии пять месяцев назад, всего через четыре года после рождения сестры.

Панда родилась уже достаточно давно, однако имени у нее еще нет. Ее родители – это взрослые панды Лян-Лян и Син-Син, которые прибыли в зоопарк Малайзии из Китая в 2014 году. Переведение животных состоялось в рамках программы по обмену на десять лет. Через год у них родилась панда Нуан-Нуан, которая вернулась в Китай, когда достигла двух лет. Это случается со всеми двухлетними пандами, которые родились в неволе.

Удивительно, но уже через четыре года у Нуан-Нуан родилась сестра, которая сейчас весит 9 килограммов. Жизнь в неволе не мешает панде нормально развиваться, ведь малазийский зоопарк считается одним из наиболее приближенных к естественной среде обитания. Администрация зоопарка в первый раз позволила посетителям посмотреть на панду 26 мая.

Появление второго детеныша меньше чем за пять лет удивительно для панд, которые не хотят размножаться в неволе, хотя в природе у самки появляются детёныши каждую осень.