В Facebook решили запретить лягушонка Пепе

Популярная социальная сеть Facebook поставила запрет на использование картинок известного интернет-мема – лягушонка Пепе.

Персонаж обрёл неоднозначную славу вследствие появления изображения в организации «Антидиффамационная лига», выступающая прости антисемитизма по всему миру. В сообществе Пепе изобразили в нацистской форме, что вызвало бурное обсуждение в Сети.

Создатель лягушонка Мэтт Фьюри делал многократные попытки вернуть популярность мему, однако не стал рисковать по причине бесконтрольного поведения пользователей Интернета. Фьюри также отметил, что если его творение возненавидят, то этот механизм невозможно будет остановить, а он не добивался этого при создании Пепе.

Создатели корпорации заявили, что вследствие слишком регулярного появления персонажа сообществами, разжигающими ненависть, использование лягушонка Пепе отныне будет запрещено. Это заявление шокировало большинство пользователей, ведь до этого подобные запреты никогда не применялись к подобному использованию героев фильмов и компьютерных фильмов.