В Индии 4 боевика погибли при пересечении пакистанской границы Кашмира

Представитель Минобороны Индии Раджеш Калия сообщил о новом конфликте между правительственными войсками и повстанцами Кашмира. В ходе очередного столкновения 26 мая погибли 4 боевика при попытке пересечения пакистанской стороны штата.





Кашмир – спорная территория между Пакистаном и Индией, и там часто возникают вооружённые конфликты. В настоящее время со стороны Индии там продолжается военная операция. Однако в западных СМИ отмечают, что доказательства конфликта не имеется, есть только заявление полковника Раджеша Калии. Ни одна повстанческая группа также не подтвердила причастности к инциденту, как сообщает «Версия.Инфо».

Стоит отметить, что всего за время восстаний в Кашмире против индийского правления погибли около 70 тысяч человек. Люди требуют независимости для этого региона. В то же время, сама Индия обвиняет Пакистан в подготовке и вооружении повстанцев, что власти последнего всячески отрицают.