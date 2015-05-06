Жить или не жить: Ирландия голосует на референдуме о легализации абортов

Сегодня в Ирландии проходит неоднозначный референдум по вопросу легализации абортов. Сообщается, что главным инициатором народного голосования является премьер-министр страны Лео Варадкар.

На данный момент, как гласит Конституция Ирландии, не рождённый ребёнок имеет полное право на жизнь, ровно, как и любой житель. Женщина, совершившая аборт, что равносильно убийству, может получить срок заключения до четырнадцати лет. Закон не предусматривает смягчающие обстоятельства сродни изнасилованию.

Если большинство ирландцев примет положительное решение и аборты в государстве будут официально разрешены, любая женщина, не опасаясь лишения свободы, будет иметь полное право сделать аборт и прервать беременность сроком менее двенадцати недель.

Эксперты считают, что потенциальное принятие этого закона может спровоцировать обесценивание семейных канонов и традиций, которые пошатнулись три года назад после принятия законными однополые браки.