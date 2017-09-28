Жители США обнаружили НЛО в виде ангела

Жители США связались с местными уфологами и проинформировали, что увидели в небе нечто необъяснимое. Очевидцы уверяли, что видео НЛО в виде настоящего ангела.

Сообщается, что жители города Джексон в штате Миннесота были поражены, когда после дождя увидели в небе необычное явление. И если одни американцы утверждали, что впервые увидели ангела, то другие заявили, что в небе находился НЛО странной формы. Очевидцам удалось сфотографировать необычное явление.

Ситуацию решил прояснить метеоролог WBBJ Моэ Шамелл, который утверждает, что подобное образование в небе могло образоваться в последствии молнии-спрайта, которая разрядом холодной плазмы ударила по земле, а в небе оставила подобный след.