Жители США обнаружили НЛО в виде ангела

Сегодня, 11:21 \\ В мире

Жители США связались с местными уфологами и проинформировали, что увидели в небе нечто необъяснимое. Очевидцы уверяли, что видео НЛО в виде настоящего ангела.

Сообщается, что жители города Джексон в штате Миннесота были поражены, когда после дождя увидели в небе необычное явление. И если одни американцы утверждали, что впервые увидели ангела, то другие заявили, что в небе находился НЛО странной формы. Очевидцам удалось сфотографировать необычное явление.

Ситуацию решил прояснить метеоролог WBBJ Моэ Шамелл, который утверждает, что подобное образование в небе могло образоваться в последствии молнии-спрайта, которая разрядом холодной плазмы ударила по земле, а в небе оставила подобный след.

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Автор - Светлана Славянская
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