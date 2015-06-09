В Аргентине создали инструкцию по "завоеванию" русских красавиц во время ЧМ-2018

Ассоциация футбола Аргентины придумала специальную инструкцию для тех, кто во время Чемпионата мира по футболу решил завоевать сердце русской красавицы. В инструкции рассказывают, что мужчина обязан делать для того, чтобы покорить русскую женщину.

Отмечается, что данную инструкцию раздали членам руководства Ассоциации футбола Аргентины, футболистам, журналистам, а также техническому персоналу. Итак, в первом пункте данной брошюрки говорится о том, что русская женщина, как и любая другая, любит, когда мужчина опрятно выглядит, вкусно пахнет и следит за собой. Для того, чтобы закрутить роман с девушкой из России, аргентинцам посоветовали всегда выглядеть презентабельно.

Второй пункт говорит о том, что русские девушки крайне ценят, когда мужчины проявляют инициативу. Если же парень не уверен в себе, ему рекомендуют сначала потренироваться на других женщинах, а уж потом подходить знакомиться с русской красавицей.

Пользователей социальных сетей возмутила такая инструкция. Они отметили, что если это не чья-то шутка, то в России может случиться много конфликтов на фоне того, что иностранцы начнут приставать к русским женщинам. Многие пользователи также призвали всех русских мужчин встать на защиту девушек России, чтобы ни один иностранец не смог их обидеть.