СМИ: США опережают Россию и Китай в плане разработки гиперзвукового оружия

Американские СМИ решили сравнить гиперзвуковое оружие трех крупнейших стран России, США и Китая. В ходе сравнения они пришли к выводу, что США вполне может выйти на первое место среди конкурентов.

Эксперты провели сравнение гиперзвукового оружия России, США и Китая, после чего пришли к выводу, что в этом плане Вашингтон куда лучше своих конкурентов. Это связано с тем, что в настоящий моменте американцы сосредоточены на разработке неядерных ракет для того, чтобы поражать мелкие цели, что гораздо сложнее сделать. Специалисты отмечают, что ядерные ракеты, в отличие от неядерных, не способны уничтожить довольно мелкие цели, потому в этом плане США на шаг впереди России и Китая.

Как рассказали специалисты, подобные неядерные ракеты в США разрабатываются уже давно, и один из самых перспективных американских проектов гиперзвуковых планирующих блогов в ходе тестирования с успехом смог пролететь более 4 тысяч километров, тогда как китайская ракета не смогла осилить и 2 тысяч километров.