Мэр Лондона предложил запретить рекламу вредной пищи

Мэр Лондона заявил о намерении запретить рекламу вредной пищи в общественном транспорте.

По его словам, детское ожирение - это одна из важнейших проблем столицы Великобритании. Для того, чтобы предотвратить большие масштабы трагедии, глава Лондона Садик Хан решил запретить рекламу вредной еды в общественном транспорте. Данный законопроект уже был вынесен на обсуждение в городскую администрацию. Мэр заявил, что сделает все, чтобы помочь жителям города выбирать для себя и близких здоровое питание.

Речь идет о том, чтобы запретить в в метро, автобусах и других видах транспорта рекламу пищи, в которой превышается норма соли, сахара, жиров. Стоит отметить, что по статистике Лондон занимает высокие позиции по проблеме детского ожирения. Согласно статистике, 40% детей в столице Великобритании страдают ожирением.

Напомним, что Садик Хан представляет социал-демократическую партию. С 2009 по 2010 год он был младшим министром транспорта в кабинете Гордона Брауна. В мае 2016 года он приступил к обязанyостям мэра Лондона.