В Австралии засняли гигантский НЛО

В Сети появилась видеозапись с НЛО, замеченным над водами в районе города Брум, Австралия. Гигантская летающая тарелка попала в объектив камеры, когда показалась из-за облаков.

На опубликованной видеозаписи видно объект, который завис над водой. По своей форме он похож на тарелку, а по размерам в Сети предположили, что это корабль-носитель инопланетян. В комментариях отмечают, что Австралия прекрасно подходит для создания базы пришельцами. Большую часть материка покрывают пустыни, а расположение городов позволяет оставаться незамеченными. Расположение Австралии в океане кажется им также удачным.

В Сети вспомнили о других случаях наблюдения НЛО в данной части света, первый из которых датируется 1966 годом. Тогда около 200 человек в небе над средней школой смогли наблюдать три летающих тарелки в небе. Очевидцы рассказывали, что объекты двигались на большой скорости и очень быстро пропали из виду. Тогда среди людей появилось два мнения, одни полагали, что видели корабли пришельцев, другие – тайный правительственный эксперимент.