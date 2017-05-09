У берегов Великобритании гигантская акула преследовала мужчину на лодке

В интернете были опубликованы кадры, которые показывают то, как акула огромных размеров подплыла близко к берегу. Очевидцы также заявляли, что она преследовала плавающего на байдарке мужчину.

Неизвестный пользователь интернета опубликовал фотографии, на которых изображена самая большая акула, которую когда-либо видели у побережья Корнуолла Британских островов. Очевидцы заявили, что она была похожа своими размерами на монстра их фильма «Челюсти». Однако стоит отметить, что гигантские акулы не представляют угрозы для человека, поскольку они питаются только планктонами.

Данная рыба отличалась миролюбивым поведением. Сначала она плавала возле побережья, чем наводила страх на туристов. После она преследовала мужчину на байдарке, однако не атаковала его. Это не первый случай обнаружения акул в британских водах. В 2017 году возле острова Мэн туристы видели, как семь плавников кружили возле одной лодки. В марте 2018 года охранник Юрского побережья заявил, что наблюдал то, как белая акула подплывала близко к берегу.