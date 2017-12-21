Королевский мажордом заявил, что Миддлтон больше подходит для королевской жизни

Королевский мажордом оценил готовность Меган Маркл к роли жены принца Гарри. Он отметил, что Кейт Миддлтон больше подходит для королевской жизни, но Меган Маркл сумеет по-своему адаптироваться к новому положению.

19 мая пройдёт церемония бракосочетания. Тогда бывшая американская актриса Меган Маркл в официальном порядке станет членом британской королевской семьи. Мажордом Грант Харролд, ранее работавший у принца Чарльза, герцогини Корнуоллской, герцога Кембриджского и принца Гарри, сравнил её с Кейт Миддлтон.

По его словам, суженные внуков Елизаветы II кардинально отличаются по жизненному опыту. Кейт Миддтон, вступая в королевскую семью, имела гораздо больше представления обо всех своих будущих обязанностях. Меган Маркл, в виду жизни долгое время вообще в другой стране, понимает всё это хуже. Однако её бывшая профессия, профессия актрисы, должна помочь внешне подавать себя хорошо. Члены же королевской семьи, как отметил мажордом, обязательно научат её всему остальному. Поэтому Меган Маркл будет готова к роли жены принца Гарри, выполняя эту роль в собственном, уникальном стиле, как сообщает «Версия.Инфо».