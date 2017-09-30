Технология распознания лиц помогла китайской полиции найти преступника среди 60 тысяч человек

Китайская полиция поймала преступника среди 60 тысяч людей, которые пришли на концерт. Сделать это им удалось благодаря камерам, оснащённым технологией распознавания лиц.

Концерте известного китайского певца Джеки Чуна, проходившем в округе Наньчан, провинция Цзянси, окончился для преступника по фамилии Ао задержанием. Он разыскивался полицией за совершенные экономические преступления. Преступник рассказал, что пришел на концерт с женой и друзьями, и он не думал, что его смогут найти в толпе зрителей.

Китайская полиция внедряет новейшие технологии для борьбы с преступниками. Распознание лиц часто используется на массовых мероприятиях и в местах большого скопления людей. Также испытываются системы по идентификации человека по снимку сетчатки глаза и отпечаткам пальцев.

Блюстители закона в Китае испытывают новые очки, сравнивающие лица людей с базой данных разыскиваемых. Ведутся разработки по распознанию эмоций человека по мимике, что может предостеречь от ряда угроз.